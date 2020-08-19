شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى .. التعادل يحسم القمة الأولى وتعطل الأوتوبيس يمنع الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلى



سيكون استاد القاهرة في التاسعة مساء السبت المقبل، على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الزمالك والأهلى في مباراة القمة رقم 120 في تاريخ مواجهات الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى.

وتعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك فى 17 مارس 1924 بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1

الزمالك ضد الأهلى



بينما جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى الممتاز 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى (أحمد مكاوى - سعد عثمان)، وسجل للزمالك (سيد رستم - عبد الكريم صقر).

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في المقابل، جاءت آخر مواجهة جمعت الناديين في الدوري في 24 فبراير الماضى، اعتبارية لعدم ذهاب نادى الزمالك لملعب المباراة، متعللا بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في هذا اليوم من أمطار منعت الأتوبيس من الوصول إلى ملعب المباراة، ليصدر اتحاد الكرة قرارا باحتساب الأهلى منتصرا بهدفين اعتباريين، وخصم 3 نقاط من الزمالك واعتباره مهزوما.

وتعود آخر مباراة لعبت فعلا بين الفريقين، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله على معلول في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضى الذى توج المارد الأحمر بطلا له.