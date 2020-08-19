نهاية درامية بين الأهلي ورمضان صبحي وشريف إكرامي.. وأحمد بلال: مين ده أنا معرفوش؟

علق الكابتن أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انتقال لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي لصفوف بيراميدز، ساخرًا: "مين رمضان صبحي أنا معرفوش".

وقال "بلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "طالما اتربيت في النادي، والنادي له فضل عليك في كل حاجة، وسمح لك بخوض تجربة احترافية كنت بتتمناها من بدري، كان من الطبيعي ومن احترام النادي عليك ان انت لو مش عايز تلعب، ترفع ايدك يا جماعة أنا مش هقدر أكمل في النادي الأهلي، أنا مش عايز اتفاوض أنا هشوف سكة احتراف جوة أو برة مصر، لكن تقعد مع المسؤولين، وتتكلم في أرقام وحب النادي، وتوهم الجماهير بحب وانتماء وتقعد تتفاوض وفي الآخر تقول أنا آسف مش هقدر أكمل، وده شيء أعتقد أنه نوع من أنواع عدم تقدير الجماهير، وعدم تقدير للنادي الأهلي نفسه".

وأضاف: "احترف كما شئت، ولما حب يخوض تجربة الاحتراف في البداية محدش في النادي وقف قدامه لكن النادي دعمه".

واعتبر بلال، أن ما فعله رمضان صبحي هو خيانة للجماهير "رمضان صبحي المفترض انه محسوب على النادي الأهلي كابن من أبناء النادي الأهلي، ومش لعيب عادي يعني، لعيب زي عبدالله السعيد الموضوع مكنش فارق، لانه مش ابن من أبناء النادي الأهلي". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: "رمضان الموضوع مختلف، وانت كرمضان لما تطلع تقول انا ابن من أبناء النادي الأهلي، والأهلي له خير عليا، وتقول ان عودتي هتكون حتما للنادي الأهلي، وأنت كده بتلعب على مشاعر الجماهير، لكن أنت تعامل كلاعب محترف، وقول لهم أنا لاعب محترف، وهشوف مصلحتي فين".

وفي سياق متصل، رصد موقع "الوطن سبورت" النهاية الدرامية لعلاقة الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي مع النادي الأهلي، بشكل درامي، في 8 نقاط تلخص الأزمة من البداية حتى النهاية بإعلان النادي الأحمر انتهاء علاقته مع الثنائي.

1- الأزمة بدأت بإصدار الأهلي بيانا رسميا، يعلن فيه تجميد انتهاء العلاقة مع رمضان صبحي وفقا لرغبة اللاعب.

2- جماهير الأهلي تشن هجوما ضد رمضان صبحي وتتهمه بالبحث عن المال فقط.

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3- تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق أكد أن رمضان صبحي أنهى جميع إجراءات انتقاله إلى بيراميدز منذ أشهر.

4- هجوم جماهير الأهلي ينتقل لشريف إكرامي حارس الأهلي، بسبب علاقة النسب مع رمضان صبحي.

5- الأهلي يوجه الشكر إلى شريف إكرامي حتى نهاية الموسم ويعلن نهاية علاقته مع الحارس.

6- الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد يؤكد أن العرض الرسمي لبيراميدز لضم رمضان أقل من الأهلي.

7- مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أعلن غلق المفاوضات مع بيراميدز، بشأن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف الفريق بانتقالات الصيف.

8- هيدرسفيلد يطالب رمضان صبحي بالانتظام في تدريبات الفريق لحين تحديد وجهته المقبلة.