شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من جهازه المعاون عن مشاركات لاعبى الأهلى المُعارين لأندية محلية لمعرفة موقفهم من المشاركة فى بطولة الدورى التى تم استئنافها منذ أسبوعين بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وتحدث فايلر مع معاونيه عن ضرورة تقديم ملف شامل على جميع المُعارين بالأرقام يشمل مشاركاتهم وأدائهم مع الأندية المُعارين لها بجانب الإصابات التى تعرضوا لها.

ورغم أن فايلر سبق واستقر على إعادة الثنائى محمد شريف "إنبي" وأكرم توفيق "الجونة" إلا أن المدير الفنى طلب جميع التفاصيل عن باقى المُعارين لأنه قد يُعيد التفكير فى إعادة آخرين، لاسيما فى ظل تألق بعض المُعارين فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش فى ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخراً من الأهلى، أمثال رمضان صبحى وأحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودى) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)، وأن كان أزارو ومارسيلو قد فسخا عقديهما مؤخراً مع الأتفاق والصفاقسي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك السبت المقبل فى قمة الدورى المصرى ضمن مواجهات الأسبوع الـ20 للدورى الممتاز.