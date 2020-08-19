شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن عن مسابقة "وجوه من بلدى" للتصوير الفوتوغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تنظيم مسابقة فنية "وجوه من بلدى" فى مجال التصوير الفوتوغرافى online للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزى التقليدى الخاص بكل محافظة مصرية. وبالنسبة لشروط المسابقة، فتتمثل فى أن يكون المتسابق من المرحلة السنية من 18-35 عاماً، وأن تكون الصورة أصلية وليست مقتبسة من أى مصدر، وفى حال ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق، ويجب ألا تكون الصورة قد شاركت فى أى مسابقة للتصوير الفوتوغرافى من قبل، كما يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأى حجم بدون توقيع أو كتابة أى نصوص مكتوبة على الصورة، ويشترط أن تعبر الصورة عن المدينة أو المحافظة التى يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة، بشرط ألا يؤثر على مصداقية أو أصالة الصورة، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وأن تكون بصيغة TIFF او JPEG .



وجوه مصرية

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ويتم إرسال الصور المشاركة علي البريد الالكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة ، وترسل معها بيانات المشارك (الاسم ، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، المحافظة ) ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الأصلية فى حال طلبها علي بوابة مصر للشباب والرياضة علي الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=faces .

أما جوائز المسابقة، فيحصل المركز الأول على 2500 جنيه والمركز الثاني 1750 جنيها والمركز الثالث يحصل على 1250 جنيها، بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير للأعمال المميزة.

وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة حنان محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، والدكتور هشام مرعي أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافية والتليفزيون بنفس الكلية