شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم الحكام الأجنبى لمباراة القمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غداً ، الخمييس، اسماء وهوية طاقم الحكام الأجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.

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ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.