شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم الحكام الأجنبى لمباراة القمة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غداً ، الخمييس، اسماء وهوية طاقم الحكام الأجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.
أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
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