شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يستقر على إعادة مصطفى البدرى بعد تألقه مع أسوان أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على إعادة مصطفى البدرى لاعب الفريق المعار لأسوان بنهاية الموسم الجارى، بعد تألقه مع تماسيح النيل وظهوره بشكل مميز لفت الجميع، وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مصطفى البدرى لاعب الفريق المعار لفريق أسوان يرتبط بتعاقد ممتد مع الإنتاج لمدة أربعة مواسم، وأضاف مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تعاقدنا مع مصطفى البدرى بعد رحيله عن الأهلى وقررنا إعارته لزهرة الجنوب لمدة موسم واحد حتى يشارك بصفة مستمرة ويكتسب الخبرة اللازمة التى تؤهله للمشاركة مع الإنتاج، ونتابع مستواه مع أسوان بصفة مستمرة لتقييمه قبل نهاية الموسم الجارى، وسعداء للغاية بالمستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الفترة الاخيرة".

ويخضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار اليوم، الأربعاء، لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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من جهته، أكد مصطفى البدرى أن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق منحه حريته الكاملة فى مباراة الأهلى التى أقيمت ضمن مباريات الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية، وقال البدرى خلال تصريحاته التليفزيونية، "خضت مباراة الأهلى بحماس كبير، وكنت أسعى أن نقدم نتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن الأهلى تعاقد معه الموسم الماضى من أسوان فى صفقة تبلغ 3 ملايين جنيه ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا، مؤكدا أن علاء ميهوب وعدلى القيعى هم أصحاب قرار التعاقد معه منذ أن كان فى أسوان .

وأضاف البدرى أنه كان يتمنى أن يحصل على فرصة مع الفريق الأول فى الأهلي، ولكن فى بداية الموسم رحل عن الفريق فى صفقة انتقال حر للإنتاج الحربى، وتمت إعارته من الانتاج الحربي لأسوان فى يناير الماضي".