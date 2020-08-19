شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر الشيخ وجيرالدو لتحديد موقفهما من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثنائى الأهلى أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم، الأربعاء، المقرر له الخاسمة مساءً على ملعب التتش، للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة فى الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، واشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.

ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان ويبدأ الأهلى مساء اليوم الاستعداد للقمة المرتقبة فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى.

وتحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عن كثر الإصابات فى الاهلى قائلاً، "هذه كرة القدم.. لا توجد أسباب معينة.. طالما تلعب كرة القدم أنتت مُعرض لأن تتلقى إصابات بشكل مُستمر فى ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث فى أى مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد فى كرة القدم".

وأضاف فايلر، «دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات فى مباراة أسوان التى أربكت حساباتنا الفنية، واضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين فى مراكز محددة، ولكننا نجحنا فى مهمتنا»، وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجى فى التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد فى حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.