شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة للجبلاية والمنتخب بعد إعلان كاف أجندة دولية فى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اتحاد الكرة أزمة بعد إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وهو ما يضع الجبلاية فى مأزق وصعوبة إنهاء الدورى فى 30 أكتوبر كما كان متفقاً عليه.

وأعلن الاتحاد الدولى توقفا للمنتخبات منها أفريقيا فى أكتوبر خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر، وتوقف فى شهر نوفمبر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ونفس الأمر للمنتخب الأول الذى تلقى تأكيدات من بعض مسئولى الكاف بأنه سيتم إلغاء معسكر أكتوبر للمنتخبات وعدم وضع أى مباريات رسمية به.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، المواعيد الجديدة للأجندة الدولية بعد تغييرها فى الفترة الأخيرة نظرا لتوقف النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أصدر الفيفا بيانا رسميا مساء اليوم ذكر فيه أنه تمت الموافقة بالإجماع من قبل المجلس على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية بسبب الوضع العالمى الناجم عن فيروس كورونا.

Advertisements

وأضاف بيان الفيفا أنه تم استبدال فترة المباريات الدولية التي كان مقررا إقامتها بدءا من 31 أغسطس الجارى إلى 8 سبتمبر المقبل، بفترة أخرى تبدأ في 24 يناير إلى 1 فبراير 2022.

وأوضح الفيفا أن هذا هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلزام للاعبين من الاتحادات الأعضاء في سبتمبر 2020.

وتابع بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم "تشمل فترة المباريات الجديدة في يناير 2022 بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيتم تحديد التواريخ في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى المواعيد بطولة الكونكاكاف".

وأشار بيان الفيفا إلى أن هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل في الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا.