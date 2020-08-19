"ميسى" الكرة الطائرة يحتفل بعيد ميلاده الـ36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد صلاح، نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم، بعيد ميلاده الـ 36 ، حيث إنه من مواليد 19 أغسطس عام 1984 ،ويعد أحمد صلاح من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء .
وكشف أحمد صلاح، نجم منتخب مصر للكرة الطائرة والنادى الأهلى، عن بدء مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات، وقال صلاح فى تصريح لـ الخليج 365، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .
لا أحد من ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر فى قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز فى المحافل الدولية و العالمية .
أحمد صلاح نجم قوى فى الكرة الطائرة يمتلك العديد والعديد من الإمكانيات المهارية فى اللعبة ، ونجح بقوة فى قيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوزين أمام أستراليا وإيران فى كأس العالم الأخيرة فى اليابان.
كما يعد أحمد صلاح، أو ميسى الكرة الطائرة كما يلقبه البعض، صائدا للألقاب الأفريقية والفردية على الصعيد الشخصى أيضا، حيث حصل على لقب الأفضل فى العديد من البطولات، خاصة أنه حصل على لقب أفضل العب فى العالم فى نسخة 2011 ، لا سيما أنه أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده.
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