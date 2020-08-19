شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى" الكرة الطائرة يحتفل بعيد ميلاده الـ36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد صلاح، نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم، بعيد ميلاده الـ 36 ، حيث إنه من مواليد 19 أغسطس عام 1984 ،ويعد أحمد صلاح من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء .

وكشف أحمد صلاح، نجم منتخب مصر للكرة الطائرة والنادى الأهلى، عن بدء مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات، وقال صلاح فى تصريح لـ الخليج 365، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .