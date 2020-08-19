شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الزمالك أمام نادى مصر.. 4 أجهزة فنية بنقطتين فى الدورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الزمالك مع نادى مصر هذا الموسم مرتين، فى الدور الأول والثانى بمسابقة الدورى الممتاز، إلا أن النتيجة لم تتغير فى الدورين، حيث انتهت المباراتان بالتعادل سواء فى الدور الأول أو الثانى، رغم تغيير الأجهزة الفنية فى الفريقين، وجاءت نتيجة الزمالك أمام نادى مصر بالدور الأول 1 / 1 وسجل هدف الفريق الأبيض أشرف بن شرقى بينما سجل هدف نادى مصر لاعبه عمر حبشى بينما جاءت نتيجة الزمالك أمام نادى مصر فى الدور الثانى سلبية، حيث انتهى اللقاء بينهما بالتعادل بدون أهداف.

4 أجهزة فنية فى مباراتى الزمالك ونادى مصر

قاد الزمالك أمام نادى مصر فى الدور الأول مدربه السابق الصربى ميشو، بينما قاد نادى مصر مدربه السابق عبد الناصر محمد، بينما فى الدور الثانى قاد الفريق الأبيض مدربه الحالى باتريس كارتيرون وقاد نادى مصر مدربه الحالى خالد جلال، وخرجت الأجهزة الفنية الأربعة بنقطة واحدة، حيث حصد الزمالك من المباراتين نقطتين ونفس الأمر بالنسبة لنادى مصر.

نتيجة الزمالك ضد نادى مصر فى الدور الأول وأحداث المباراة

تعادل الزمالك مع إف سى مصر بهدف لمثله فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت يوم 6 أكتوبر الماضى على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد زيزو، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "وليد توفيق فى حراسة المرمى، علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا فى خط الدفاع، هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح فى خط الوسط، عمر حبشى وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم".

بدأ نادى مصر اللقاء بالتزام دفاعى وسط محاولات الزمالك الهجومية وفى الدقيقة 15 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما جعلت اللاعب المغربى منفردا بالحارس ليضعها فى شباكه.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومى بحثاً عن تأمين الهدف بتسجيل هدف ثانى ولكن فى الدقيقة 25 باغت هشام عبد الحميد لاعب نادى مصر، محمد عواد حارس الأبيض، بتسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه وفى الدقيقة 27 جاءت عرضية خطيرة لنادى مصر من ركلة ركنية وسط خروج خاطئ لعواد ولكن أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر جاءت رأسيته بجوار القائم وسط محاولات بعد ذلك من الزمالك للسيطرة على أحداث المباراة.

وأشهر الحكم طارق مجدى، أول إنذار أصفر فى اللقاء فى الدقيقة 34 لمصطفى كالوشا ظهير نادى مصر بعد تدخله مع المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك واحتسب ركلة حرة للأبيض نفذها عبد الله جمعة ولكن لم ينجح لاعبى الأبيض فى ترجمة الخطورة إلى أهداف ثم دفع عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر بمحمد جمال بدلا من أحمد الصعيدى فى الدقيقة 35 لزيادة الربط بين خط الوسط والهجوم فى محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية لإدراك التعادل لينجح عمر حبشى فى خطف هدف التعادل لنادى مصر فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والذى يعد بمثابة هدفا تاريخيا للفريق الصاعد حديثا للدورى حيث يعد أولى أهدافه فى المسابقة منذ صعوه لعدم تمكنه من تسجيل أية أهداف فى أول جولتين.

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وجاءت البداية هجومية سريعة من الزمالك ونجح بامبو فى صناعة فرصة محققة لعمر السعيد الذى حولها برأسه بجوار القائم ثم دفع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى الدقيقة 54 بمصطفى محمد بدلا من بامبو لزيادة القوة الهجومية ومن ركلة ركنية فى الدقيقة 60 مرر بن شرقى إلى أوناجم الذى اخترق دفاع نادى مصر ومرر كرة إلى عمر السعيد ولكن أهدر الأخير الفرصة الثانية المحققة لفريقه فى هذا الشوط.

وفى الدقيقة 65، شكل عمر حبشى الخطورة محددا على مرمى الزمالك بالانطلاق ومراوغة عبد الله جمعة ولكن تدخل عواد فى الوقت المناسب وأمسك بالكرة ثم دفع ميتشو بثانى تغييراته فى الدقيقة 66 بالدفع بإمام عاشور بدلا من محمد أوناجم وسط سيطرة كاملة بعد ذلك للزمالك على أحداث اللقاء ولكن دون جدوى ودفع عبد الناصر محمد بثانى تغييراته بنزول بمحمود شبانة فى الدقيقة 70 بدلا من عمر حبشى ثم دفع ميتشو بآخر تغييرات الزمالك بنزول حازم إمام بدلا من أشرف بن شرقى فى الدقيقة 79.

وواصل الزمالك بحثه عن هدف الفوز ودفع عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر بآخر تغييراته بنزول أحمد الشيخ بدلا من مصطفى سلطان فى الدقيقة 84 واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل الضائع وسط محاولات الأبيض المستمرة وفى الدقيقة 95 سدد إمام عاشور كرة قوية ولكن فى وسط المرمى ليتصدى لها بسهولة حارس إف سى مصر وكاد الأخير إن يخطف له أحمد الشيخ هدف الفوز فى الدقيقة 96 بعدما انفرد أحمد الشيخ بعواد ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء أنقذ فيها عواد الأبيض من تلقى هدفا ثانى واستمرت الدقائق لحين الوصول إلى الدقيقة 99 وسط محاولات بيضاء لخطف هدف الفوز دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل.

نتيجة الزمالك ضد نادى مصر فى الدور الثانى وأحداث المباراة

فيما سقط فريق الزمالك فى "فخ" التعادل السلبى أمام نظيره نادى مصر خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقى فى المركز الثانى خلف الأهلى المُتصدر بـ 56 نقطة فيما رفع نادى مصر رصيده إلى 13 نتقطة ويبيقى فى المركز الأخير.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادى مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفى سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريق الأبيض حيث حاول لاعبيه تسجيل هدف مُبكر للإبتعاد عن الضغوط وتوقفت المباراة فى الدقائق الأولى لإصابة مصطفى سلطان لاعب نادى إف سى مصر، بعدها فرض الزمالك سيطرته على اللقاء وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرص الأبيض عن طريق الصاعد حسام اشرف ونال عبد الله جمعة بطاقة صفراء للخشونة.

بمرور الوقت نشط أداء الزمالك بشكل واضح وأمتلك زمام الأمور وهدد مرمى عصام ثورت أكثر من مرة لكن دجفاع نادى مصر مازال مُتماسك وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمهاجم نادى مصر ويليس فرتادو بعد إعتراضه على قرار الحكم بإسلوب غير لائق

حاول الزمالك زيارة شباك كتيبة خالد جلال المدير الفنى لفريق مصر لكن دون جدوى بعدما أحكم لاعبو جلال الرقابة عل مفاتيح لعب الأبيض الذى لجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء لأختراق الحصون الدفاعية لكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى .

مع بداية الشوط الثانى حاول الزمالك تنويع هجماته وشغط بقوة عل دفاع فريق مصر لكن الأهير تماسك أمام هجمات الزمالك التى إتسمت بالعشوائية وعدم التركيز لذا فقدت خطورتها ودفع أشرف بن شرقى وأوناجم وأسامة فيصل بدلاً من كاسونجو وحسام أشرف وإسلام جابر على التوالى بغية زيادة النزعة الهجومية للأبيض، إستغل الزمالك سرعات لاعبيه وخبراتهم للضغط على مرمى نادى مصر وكثّفوا من الهجمات المتتالية وحاصر الزمالك منافسه فى نصف ملعبه وأهدر بن شريق وأوناجم وبن شرقى أكثر من فرصة للتسجيل وسط دفاع مُتماسك من جانب لاعبو مصر لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.