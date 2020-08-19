شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون عن رحيل رمضان صبحى: الأهلي شرب من كأس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، نجم نادى الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن تفضيل رمضان صبحى لعرض بيراميدز هو تطبيق شرعى لنظام الاحتراف، ويؤخذ على اللاعب فقط عدم الوضوح مع الأهلى من البداية، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا هو الاحتراف، رمضان قام بتقييم الأمور بعقليته واختار العرض الأفضل، والأهلى نفسه كان يقوم بهذا الأمر مع لاعبى الإسماعيلى، مثلا عندما ضم عماد النحاس أو محمد بركات، قدم لهما عرضاً أفضل من الإسماعيلي، وهذا ما يحدث للأهلى الآن، وهذا الاحتراف يشمل اللاعبين والمدربين، "ده أكل عيشنا"، الانتماء للنادى فى قلوبنا ولكن هذا مصدر رزق اللاعب فى مسيرته.

وأضاف، الجميع يفكر بالعواطف و"ابن النادى"، ولكن أؤيد قرار رمضان وألوم عليه فقط أنه لم يكن واضحاً مع مسئولى الفريق الأحمر، فبعدما تفاوض الأهلى مع هدرسفيلد وحسم الأمر عاد وقرر قبول عرض بيراميدز، كان يجب أن يعلمهم من البداية بوجهته.

وأكد عبد الغنى أن هذا الأمر سيخدم طاهرمحمد طاهر لاعب المقاولون المنضم مؤخراً إلى القلعة الحمراء، والأهلى كان يشعر بقرب رحيل رمضان لذلك قرروا التعاقد مع طاهر، حتى رمضان خرج وقال إنه رحل بسبب ضم طاهر وهذا سبب غير منطقى "أنت كنت هتمضى هتمضي عشان العرض"، من بدرى كان الأهلى يؤكد أنك لاعبه الأساسى حتى فى وجود طاهر.

واختتم عبد الغنى تصريحاته قائلا، "عندما أنهى الأهلى تعاقده مع حسام عاشور قال إن هذا الاحتراف واللاعب كبر، وبنفس الطريقة كان سيرحل رمضان فلماذا لا يفضل عرض بيراميدز، ويستفيد من تفوقه فى الوقت الحالى".