شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يهزم وادى دجلة 8 / 6 قبل صدام الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري العام حيث يواجه الإسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساءً باستاد الإسماعيلية فى مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق فى الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا في صفوفه ويقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة في وقت لاحق .

كان آخر ظهور للإسماعيلى بالمسابقة المحلية فى 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف الدورى، فيما فاز وادى دجلة على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

*أخر مباراة للاسماعيلى ووادى دجلة

*تاريخ مواجهات الإسماعيلى ووادى دجلة

تواجه وادى دجلة مع الإسماعيلى من قبل فى بطولة الدوري الممتاز فى 16 لقاءً، فاز الفريق الدجلاوى فى 6 مواجهات، بينما فاز الدراويش فى 8 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل دجلة فى شباك الإسماعيلى 16 هدفًا، بينما سجل الدراويش فى شباك دجلة 17 هدفًا ، وانتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى دوري هذا الموسم بفوز الاسماعيلى بهدف دون رد سجله شيلونجو.

ترتيب الإسماعيلى ووادى دجلة فى جدول الدوري

يحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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جوميز يسعى لتحسين المسار المحلى للدراويش

وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش في البطولة المحلية ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.

بابافاسيليو يسعى للانتصار الثانى على التوالى مع دجلة

فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لتسجيل انتصاره الثانى على التوالي مع فريقه حيث قاد الفريق الدجلاوى في مباراتين خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.

التشكيل المتوقع للإسماعيلى ووادى دجلة

يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام وادى دجلة مكونا من: "محمد مجدي ، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة ابراهيم، أحمد أيمن ، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة ، وجيه عبد الحكيم".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاسماعيلى مكونا من :" محمد عبدالمنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطي، عمرو صلاح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام، أحمد شريف".