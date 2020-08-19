شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف أسباب إعارة مصطفى البدرى لتماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مصطفى البدرى لاعب الفريق المعار لفريق أسوان يرتبط بتعاقد ممتد مع الإنتاج لمدة أربعة مواسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تعاقدنا مع مصطفى البدرى بعد رحيله عن الأهلى وقررنا إعارته لزهرة الجنوب لمدة موسم واحد حتى يشارك بصفة مستمرة ويكتسب الخبرة اللازمة التى تؤهله للمشاركة مع الإنتاج، ونتابع مستواه مع أسوان بصفة مستمرة لتقييمه قبل نهاية الموسم الجارى، وسعداء للغاية بالمستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الفترة الاخيرة".

ويخضع فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار اليوم، الأربعاء، لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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من جهته، أكد مصطفى البدرى أن أحمد كشري المدير الفني للفريق منحه حريته الكاملة فى مباراة الأهلي التي أقيمت ضمن مباريات الدوري والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية، وقال البدري خلال تصريحاته التليفزيونية، "خضت مباراة الأهلي بحماس كبير، وكنت أسعى أن نقدم نتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن الأهلي تعاقد معه الموسم الماضي من اسوان في صفقة تبلغ 3 مليون جنيه ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا ، وأردف أن علاء ميهوب وعدلي القيعي هم اصحاب قرار التعاقد معه منذ أن كان في أسوان .

وأضاف البدرى أنه كان يتمنى ان يحصل على فرصة مع الفريق الأول في الأهلي، ولكن في بداية الموسم رحلت عن الفريق في صفقة انتقال حر للإنتاج الحربي ،وأتم أنه تمت اعارته من الانتاج الحربي لاسوان في يناير الماضي".