شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيفتقد جيرالدو والشيخ أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ لاعبا المارد الأحمر سيغيبان عن الفريق فى مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مباراة الأهلى والزمالك المقبلة حال فوز الأهلى نقول مبروك عليه الدورى، فوز الزمالك يقلل الفارق إلى 17 نقطة، وممكن يفضل يضغط على الأهلى بالشكل ده طول الدور الثانى، التعادل يظل الوضع كما هو بين الفريقين".

وأضاف شوبير، "الأهلى سيفتقد جهود محمود متولى مدافع الفريق الذى سيجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم، وكذلك الثنائى الأنجولى جيرالدو وأحمد الشيخ بسبب الإصابة فى مباراة أسوان ".

وأشار شوبير إلى أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يتحمل نتيجة تعادل فريقه مع نادى مصر والذى يعد سبباً فى خروج الفارس الأبيض من المنافسة على اللقب بشكل نهائى، وفى رأيى الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى أمس بعد هذا التعادل لأن الفارس الأبيض بعد عودة المسابقة من التوقف خسر 4 نقاط أمام زعيم الثغر ونادى مصر، وحصد 6 نقاط من مباراتين أمام المصرى والمقاصة".

وتابع شوبير، "كان ممكن كارتيرون يدفع بثنائى من الناشئين فقط ولكن خمسة كتير ويعنى أيه عشان الأهلى، مباراة الأهلى زى أى مباراة، نادى مصر لو عنده ثقة كان هزم الزمالك، وعجبنى خالد جلال لما قال أنا معنديش جواسيس فى الزمالك ومعرفتش حاجة عن التشكيل، عرفت القائمة بس ".

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من ناحية أخرى، ناشد شوبير وزير الرياضة سرعة الموافقة على طلب الأهلى بصرف مستحقات مؤمن زكريا نجم المارد الأحمر الذى يمر بحالة صحية صعبة قائلا، "مؤمن تعبان ومحتاج الفلوس والاهلى جاهز يصرفها بس تيجى موافقة وزارة الرياضة، مؤمن عنده ابن وعنده علاج لازم ييجى مش مهم يرجع يلعب المهم يخف ويرجع لحياته الطبيعية".

ويخضع ثنائى الاهلى أحمد الشيخ والإنجولى جيرالدو،لفحص طبى قبل إنطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر له الخاسمة مساءً على ملعب التتش للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة فى الجولة العشرون لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، واشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.

ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان ويبدأ الأهلى مساء اليوم الإستعداد للقمة المرتقبة فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى.