شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يكشف حقيقة امتلاكه صفحة على "فيس بوك" بسبب طلب الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، حقيقة امتلاكه صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر عبر "ستورى" إنستجرام قائلاً، "ماليش أى علاقة بأى صفحة على فيس بوك"، وذلك فى توضيح عدم امتلاكه صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعدما نشرت إحدى الصفحات التى تحمل اسمه طلبا دعم من جماهير الزمالك، ليرد اللاعب بأنه لا يمتلك أى صفحات وأنها لا تخصه.

وتغيب مصطفى محمد عن الزمالك فى مواجهة نادى مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقى فى المركز الثانى خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادى مصر رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

وجاء غياب مصطفى محمد عن الزمالك نظرا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بإراحة عدد من عناصر الفريق الأساسية لتجهيزهم بأفضل صورة لخوض القمة حيث سيلتقى الزمالك مع الأهلى، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.