شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح الأكاديمية والبوابة الفرعية بمدينة نصر بعد اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، أكاديمية كرة القدم بفرع مدينة نصر وكذلك البوابة الفرعية بمدينة نصر عقب اجتماع المجلس المُقرر له الثالثة عصر اليوم، وهو الاجتماع الذى تقرر انعقاده حضورياً وليس عبر تقنية "فيديوكونفرانس" كما جرت العادة فى الاجتماعات الماضية كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعقد اجتماع اليوم بحضور أعضاء المجلس فى فرع مدينة نصر، ثم المشاركة فى افتتاح أكاديمية النادى وكذلك البوابة الفرعية اليوم.

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ويناقش مجلس الأهلي سبل الدعم لمؤمن زكريا لاعب الفريق في أزمته الصحية، وأرسل محمود الخطيب خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج، وأن النادى الأهلي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبة خاصة أن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

وشدد محمود الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل اليراضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.