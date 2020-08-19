شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى اتصل بالخطيب ومردش عليه.. وزعل من فلوس الشحات وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس جديدة فى أزمة رحيل رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لما كلمت رمضان صبحى أفهم منه سبب رحيله عن الأهلى قالى إنه زعلان أن الأهلى دفع مبالغ كبيرة فى شراء حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ورديت عليه قولتله وأنت مالك يابنى بالشحات وطاهر، من حق أى فريق يدعم صفوفه والأهلى مقصرش معاك رغم أن اشترى لاعيبة كتير بس بردو قدملك العرض الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى كان بيكلمنى وبجواره شريف إكرامى، وقالى ياكابتن أنا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب عشان أبلغه أنى هلعب لبيراميدز، خاصة أنه قعد معايا وهو مش بيقعد مع اللاعيبة خالص بشكل منفرد إلا لما بيجتمع معانا فى النادى كلنا، وللأسف مردش عليا فكلمت أمير توفيق بلغته إنى خلصت فى بيراميدز بنسبة 80 %".

وتابع شوبير، "يا جماعة نادر شوقى انفصل عن رمضان صبحى، ورمضان أصبح ليه وكيل جديد هو على صقر وهو للى ميعرفش "ابن خالة نادر شوقى"، وبقول للأهلاوية مش عايزين هجوم وتجريح نقفل الملف ونفتكر أى لحظة حلوة للاعب فى النادى".

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وأضاف شوبير، "هدرسفيلد الإنجليزى لن يعاقب رمضان صبحى لأنه عايز يبيعه ويستفيد بالفلوس من الآخر، وسر تأخير إعلان انتقال رمضان لبيراميدز هو رغبة الناديين فى حسم الصفقة بأعلى عرض سواء للنادى الإنجليزى وبأقل قيمة مناسبة لبيراميدز، مسألة وقت وشطارة فى التفاوض بس".

وأعلن نادر شوقى، وكيل أعمال اللاعبين، انتهاء علاقته برمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى السابق، وذلك بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، مفضلاً الانتقال إلى نادى بيراميدز، وكتب نادر شوقى عبر حسابه الشخصى على تويتر "اتمنى التوفيق لرمضان فى المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.