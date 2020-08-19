شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو السولية "ملك النص" فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغة الأرقام والإحصائيات التى لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية أن ينتزع لقب "ملك النص"، بفضل العروض القوية التى قدمها مع الفريق الأحمر وأهدافه الصاروخية التي أنقذت الأهلى في أوقات صعبة، خاصة خلال المباريات الأخيرة، ليصبح أحد أهم العناصر المؤثرة في فريق الأهلي، هجوماً ودفعاً، وبفضل تسديداته التي تعرف جيداً طريق الشباك، بات يمثل أحد الحلول السحرية للأهلي عندما تتعقد الأمور في مواجهة الدفاعات القوية.

شارك عمرو السولية في 176 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، وشارك في 109 مباراة بالدوري ، وسجل السولية مع المارد الأحمر 14 هدفاً وصنع 10 أخرى ، فيما سجل 9 أهداف بالدوري فقط وصنع 8 أهداف.

في الموسم الجاري، تفوق عمرو السولية على نفسه وهو ما أثبتته الاحصائيات، حيث بلغت دقة تمريره ٨٣%، والمراوغات الناجحة ٢٨%، وفاز بالكرات ٢١٣ مرة، فيما فقد الكرة ٤٣ مرة، وخلق ٢٢ فرصة، وصنع ٥ أهداف وسجل ٤ أهداف.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة فى 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.



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