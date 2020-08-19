شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيوني حكمًا لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم لقاء الإسماعيلى مع وادى دجلة، المقرر له مساء اليوم الأربعاء، في ختام الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وضم طاقم التحكيم محمود بسيونى، حكم ساحة، يعاونه كل من أحمد التلاوى، مساعد أول، وسيد نافع، مساعد ثان، وعصام بكر، حكم رابع، ونادر قمر الدولة، حكم فيديو، ويساعده محمد القلاوي.
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