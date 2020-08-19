شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غير متوقع يهدد مشاركة نيمار في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت مشاركة النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا مهددة بعدما أقدم على فعل، في ظاهره عادي لكنه أصبح في الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا غير مقبول.

وكان نيمار قد ساهم في تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال بفوزه على أر بي لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أمس الثلاثاء، في نصف النهائي.

وحسبما أشار موقع «جول» العالمي، فإنه قد تم مشاهدة نيمار وهو يتبادل قميصه عقب اللقاء مع لاعب لايبزيج مارسيل هالستنبيرج، وهو ما يتعارض مع تعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ورغم أن تبادل القمصان هو عرف متعارف عليه في كرة القدم، إلا أنه ومع انتشار فيروس كورونا فرض الاتحاد الأوروبي عدد من البروتوكولات على منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إذ تنص البروتوكولات المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة على إجراء الفحوصات بشكل دوري وتخصيص مناطق للاعبين وللأجهزة الفنية وأماكن للإعلاميين في الاستادات، وكذلك ارتداء الأقنعة الطبية، بالإضافة إلى النصح بعدم تبادل اللاعبين للقمصان.

وأوضح الموقع في تقريره أنه ورغم نص البروتوكلات على ذلك إلا أنها لم تحدد عقوبة لتبادل القمصان، رغم أنها تؤكد بشكل قاطع أن عدم اتباع تلك الالتزامات المفروضة من «يويفا» قد يؤدي إلى إجراءات عقابية حسب اللوائح الانضباطية للاتحاد.

ولفت التقرير إلى ردود فعل جماهير باريس سان جيرمان التي أصبحت تخشى الآن غياب النجم البرازيلي عن المباراة النهائية المنتظرة.

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