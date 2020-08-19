شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي الأبطال والدوري المصري.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تختتتم اليوم الاربعاء، منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمواجهة الإسماعيلي أمام نظيره وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية.
تنطلق المباراة في الثامنة مساءا، وتنقل عبر قناة On Time Sport HD.
كما تقام اليوم، المواجهة الأخيرة بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتحديد الطرف الآخر بالمباراة النهائية ليلحق بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تغلب أمس، على نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 3-0.
حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره ليون الفرنسي، في التاسعة مساءا، على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
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