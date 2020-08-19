شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يخضع لجراحة الرباط الصليبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجري محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خضع محمود متولي لفحوصات طبية وأشعات أمس، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبدالعزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة، وفي ذات الوقت، طلب متولي من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبدالعزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.
ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد اليوم الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.
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