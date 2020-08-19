شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: يجب فرض ضرائب 75% على رواتب هؤلاء.. «الناس بتتجنن لما بتسمع الأرقام دي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كرر أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، اقتراحه بفرض ضرائب تصل إلى 75% على اللاعبين والمدربين والإعلاميين الذين يتخطى دخلهم السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا هو «الحل الوحيد لإفشاء غليل الناس الغلابة».

وكان ميدو قد أعلن عن اقتراحه هذا خلال برنامجه «أوضة اللبس، في حلقة أمس الثلاثاء، وهو ما لاقى رد فعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميدو، صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «اقتراحي بالأمس بفرض ضرائب تصل لـ 75% لأي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتخطى دخله السنوي 20 مليون جنيه حتى تستفيد الدولة من هذه المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض...هو ده اللي بيحصل في فرنسا.. في فرنسا أي لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو يدفع 75% من راتبه للدولة».

وأضاف: «أتمنى أن يصل كلامي للسيد وزير الرياضة ويتم التحرك في أسرع وقت ممكن لتقديم مقترح للبرلمان بتنفيذ مشروع قانون يلزم أي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتقاضى أكثر من ٢٠ مليون جنيه في الموسم بدفع نسبه تتعدى 50% من راتبه للدولة من خلال وضعه تحت شريحة ضريبية تسمح للدولة بذلك».

وتابع: «سأخصص حلقة لسيادتكم بعرض متوسط أجور اللاعبين والمدربين في المغرب إحدى الدول المتقدمة في كرة القدم ودوري استطاع أن يتواجد منه 3 فرق في المربع الذهبي لدوري الأبطال والكونفدرالية ومقارنتها بمصر..في المغرب يتقاضى اللاعبون متوسط 35% مما يتقاضاه اللاعبين في مصر».

وأكمل ميدو: «وضع اللاعبون والمدربين والإعلاميين تحت شرائح ضريبية مضاعفة إذا تخطوا رقم معين هو الحل الوحيد لإفشاء غليل الناس الغلابه اللي بتجنن لما بتسمع الأرقام الخزعبليه دي ورغم كده شايفين عندنا في مصر دوري متواضع جدًا».

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