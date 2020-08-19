شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر بهدف نظيف لطارق خليل عام 1985 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 19 أغسطس 1985 ، توج النادى الاهلى بطلا لمسابقة كأس مصر فى نسختها رقم 56، بعد فوزه على الاسماعيلى بهدف دون رد سجله طارق خليل فى الدقيقة 29 من الشوط الأول على إستاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للدولى محمد حسام الدين، ومعه أحمد بدوى، وأحمد أبو يوسف حاملى راية ، بدأ الأهلى بقيادة محمود الجوهرى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، ضياء عبدالصمد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، محمد السيد، طاهر أبوزيد ( عاطف القبانى ق 65)، حسام حسن، طارق خليل ( مصطفى عبده ق60) وكانت دكة البدلاء تضم كلا من إيهاب جلال، أحمد جمال، محمد سعد، بينما غاب شمس حامد، بدر رجب، حمادة مرزوق للإصابة.

بينما تشكيل الإسماعيلى مكون من : على أغا، أبوطالب العيسوى، على غيط، أسامة عباس، محسن عبدالمسيح، حمادة الرومى (حمدى نوح ق46)، طارق الوحش، طارق الصاوى، عماد سليمان، محمد حازم، خالد القماش ، وضمت دكة البدلاء كلا من " عصام الحسينى، فوزى جمال، محمود جابر، محسن هاشم"، بينما غاب كلا من إسماعيل توتو، محمود حسن، شحتة الدسوقى للإصابة.

مشوار الفريقين، فى الدور الأول فاز الأهلى حامل لقب الكأس ثلاث أعوام متتالية وقتها على طنطا بخماسية نظيفة، بينما تخطى الدراويش عقبة الأوليمبى فى المباراة المعادة بهدفين دون رد ، فى ربع النهائى فجر الأهلى واحدة من أكبر مفاجات الكأس، وهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، المفاجأة كانت أن الأهلى لعب المباراة بفريق من الناشئين بعد إيقاف 16 لاعبا، بينما صعد الإسماعيلى على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد.

فى نصف النهائى واصل ناشئ الأهلى مفاجأتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.