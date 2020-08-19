شكرا لقرائتكم عامر عامر يعود للحسابات الفنية للنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد عامر عامر حارس الإنتاج الحربي للحسابات الفنية في النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى، وكان عامر واحد من أبرز المرشحين للعب للأهلي خلال السنوات الماضية، إلا أن المفاوضات في كل مرة لم تُكلل بالنجاح ، وأوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم المركز بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر، كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية، وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر وعلى رأسهم عامر عامر قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الميركاتو القادم.

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من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلى مقترح احدى الشركات الراعية بتصوير طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الجديد القادم من المقاولون العرب للحملة الإعلانية الخاصة بالشركة بدلاً من رمضان صبحى، والذي رفض البقاء في صفوف الفريق وأعلن رحيله لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد، وجاء تفكير الشركة في طاهر محمد طاهر لكونه بديل رمضان صبحى ويلعب فى نفس مركزه، كما أن اللاعب يملك شعبية كبيرة بعد انتقاله للنادي الأهلي بناءاً على رغبته رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية والداخلية، إلا أنه تمسك باللعب للأهلي.

وأكد مسئولو الاهلي لشركة المعلنة أن الدفع بطاهر محمد في هذه الحملة سيتسبب في حالة احتقان بين لاعبي الفريق الكبار الغير متواجدين في الحملة الإعلانية، خاصة وأن طاهر لم ينتقل بشكل رسمي للفريق الأحمر ولم يشارك مع الأهلي في التدريبات والمباريات.

ووقع اختيار إدارة الأهلي على وليد سليمان لخلافة رمضان صبحي في الحملة الإعلانية، ليقوم الحاوي بتصوير مشاهد رمضان صبحي، خاصة بعد أن طلبت الشركة من رمضان صبحي رد الأموال التي حصل عليها والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وطلب مسئولو الشركة من رمضان صبحي رد الأموال خاصة وأنه موقع على بند في عقد الإعلان يؤكد أنه لاعباً في الأهلي رغم أنه اعارته انتهت يوم 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لم يوقع اللاعب مع الأهلي على عقد جديد.