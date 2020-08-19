شكرا لقرائتكم أزمة في اتحاد الكرة بسبب تضارب مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات والدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اتحاد الكرة أزمة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مواعيد إقامة أجندة دولية للمنتخبات في شهر أكتوبر و نوفمبر المقبل ، وهو ما يضع الجبلاية في مأزق وصعوبة إلغاء الدوري في 30 أكتوبر كما كان متفق عليه.

أعلن الاتحاد الدولي توقف للمنتخبات منها أفريقيا في أكتوبر خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر ، و توقف في شهر نوفمبر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر ، ونفس الأمر للمنتخب الأول الذى تلقي تأكيدات من بعض مسئولو الكاف بأنه سيتم إلغاء معسكر أكتوبر للمنتخبات وعدم وضع أي مباريات رسمية به.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الجديدة للأجندة الدولية بعد تغييرها في الفترة الأخيرة نظرا لتوقف النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أصدر الفيفا بيانا رسميا مساء اليوم ذكر فيه أنه تمت الموافقة بالإجماع من قبل المجلس على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية بسبب الوضع العالمي الناجم عن فيروس كورونا.

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أضاف بيان الفيفا أنه تم استبدال فترة المباريات الدولية التي كان مقررا إقامتها بدءا من 31 أغسطس الجارى إلى 8 سبتمبر المقبل، بفترة أخرى تبدأ في 24 يناير إلى 1 فبراير 2022.

أوضح الفيفا أن هذا هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلزام للاعبين من الاتحادات الأعضاء في سبتمبر 2020.

وتابع بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم "تشمل فترة المباريات الجديدة في يناير 2022 بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيتم تحديد التواريخ في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى المواعيد بطولة الكونكاكاف".

وأشار بيان الفيفا إلى أن هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل في الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا.