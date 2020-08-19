شكرا لقرائتكم شوبير : فوز الأهلي بالقمة يحسم الدوري وكارتيرون سبب خروج الزمالك من المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلي

أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ لاعبا المارد الأحمر سيغيبان عن الفريق فى مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، حال فوز الأهلي نقول مبروك عليه الدوري، فوز الزمالك يقلل الفارق إلى 17 نقطة وممكن يفضل يضغط على الأهلي بالشكل ده طول الدور الثاني، التعادل يظل الوضع كما هو بين الفريقين".

وتابع شوبير :"الاهلى سوف يفتقد جهود محمود متولى مدافع الفريق الذى سيجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم وكذلك الثنائى الانجولى جيرالدو وأحمد الشيخ بسبب الاصابة فى مباراة أسوان ".

أضاف أحمد شوبير أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يتحمل نتيجة تعادل فريقه مع نادى مصر والذى يعد سبباً فى خروج الفارس الابيض من المنافسة على اللقب بشكل نهائى ، وفى رأيى الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدوري أمس بعد هذا التعادل لان الفارس الابيض بعد عودة المسابقة من التوقف خسر 4 نقاط أمام زعيم الثغر ونادى مصر وحصد 6 نقاط من مباراتين أمام المصرى والمقاصة".

ويضيف شوبير:" كان ممكن كارتيرون يدفع بثنائى من الناشئين فقط ولكن خمسة كتير ويعنى ايه عشان الاهلى ، مباراة الاهلى زى أى مباراة ، نادى مصر لو عنده ثقة كان هزم الزمالك ، و عجبنى خالد جلال لما قال أنا معنديش جواسيس فى الزمالك ومعرفتش حاجة عن التشكيل ، عرفت القائمة بس ".

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كما ناشد شوبير وزير الرياضة سرعة الموافقة على طلب الأهلى بصرف مستحقات مؤمن زكريا نجم المارد الأحمر الذى يمر بحالة صحية صعبة قائلا :"مؤمن تعبان ومحتاج الفلوس والاهلى جاهز يصرفها بس تيجى موافقة وزارة الرياضة ، مؤمن عنده ابن وعنده علاج لازم يجى مش مهم يرجع يلعب المهم يخف ويرجع لحياته الطبيعية".

ويخضع ثنائي الاهلي أحمد الشيخ والإنجولي جيرالدو،لفحص طبي قبل إنطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر له الخاسمة مساءً على ملعب التتش للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران.

ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان ويبدأ الأهلى مساء اليوم الإستعداد للقمة المرتقبة في الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى.