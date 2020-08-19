شكرا لقرائتكم فحص طبى لثنائى الأهلى جيرالدو والشيخ قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع ثنائى الأهلى أحمد الشيخ والإنجولى جيرالدو، لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر له الخامسة مساءً على ملعب التتش للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة فى الجولة العشرون لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة.
واشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.
ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان ويبدأ الأهلى مساء اليوم الاستعداد للقمة المرتقبة فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى.
وتحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر عن كثر الإصابات فى الأهلى، قائلاً: هذه هى كرة القدم.. لا توجد أسباب معينة.. طالما تلعب كرة القدم.. مُعرض لأن تتلقى إصابات بشكل مُستمر فى ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث فى أى مباراة أو مران، واعتقد أنه أمر معتاد فى كرة القدم.
وأكمل: «دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات فى مباراة اسوان التى اربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين فى مراكز محددة، ولكننا نجحنا فى مهمتنا»، وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجى فى التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد فى حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.
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