شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: "ماليش أي علاقة بأي بيدج على فيس بوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، حقيقة امتلاكه صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشر اللاعب "ستورى" عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلاً:"ماليش أي علاقة بأي بيدج على فيس بوك"، وذلك فى توضيح منه عن عدم امتلاكه صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعدما إحدى الصفحات التى تحمل اسمه طالبت دعم من جماهير الزمالك ، ليرد اللاعب إنه لا يمتلك أي صفحات وإنها ليست تابعة له.



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وتغيب مصطفى محمد عن الزمالك فى مواجهة نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة فيما رفع نادي مصر رصيده إلى 13 نقطة ويبقى في المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

وجاء غياب مصطفى محمد عن الزمالك نظرا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بإراحة عدد من عناصر الفريق الأساسية لتجهيزهم بأفضل صورة لخوض القمة حيث سيلتقى الزمالك مع الأهلى، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.