شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: تفضيل رمضان صبحي لعرض بيراميدز تطبيق شرعي لنظام الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق، والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن تفضيل رمضان صبحي لعرض بيراميدز هو تطبيق شرعي لنظام الاحتراف، ويؤخذ على اللاعب فقط عدم الوضوح مع الأهلي من البداية، وقال عبد الغني في تصريحات لـ "الخليج 365":هذا هو الاحتراف، رمضان قام بتقييم الأمور بعقليته واختار العرض الأفضل، والأهلي نفسه كان يقوم بهذا الأمر مع لاعبي الاسماعيلي، مثلا عندما ضم عماد النحاس أو محمد بركات، قدم لهم عرض أفضل من الاسماعيلي، وهذا ما يحدث للأهلي الآن، وهذا الاحتراف يشمل اللاعبين والمدربين، "ده أكل عيشنا"، الانتماء للنادي في قلوبنا ولكن هذا مصدر رزق اللاعب في مسيرته.

أضاف: الجميع يفكر بالعواطف و "ابن النادي"، ولكن أؤيد قرار رمضان وألوم عليه فقط بأنه لم يكن واضح مع مسئولي الفريق الأحمر، فبعد أن تفاوض الأهلي مع هدرسفيلد وحسم الأمر، عاد وقرر قبول عرض بيراميدز، كان يجب أن يعلمهم من البداية بوجهته.

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استكمل: بالتأكيد هذا الأمر سيخدم طاهرمحمد طاهر لاعب المقاولون المنضم مؤخراً إلى القلعة الحمراء، والأهلي كان يشعر بقرب رحيل رمضان لذلك قرروا التعاقد مع طاهر، حتى رمضان خرج وقال أنه رحل بسبب ضم طاهر وهذا سبب غير منطقي "انت كنت هتمضي هتمضي" عشان العرض"، من بدري كان الأهلي يؤكد أنك لاعبه الأساسي حتى في وجود طاهر.

واختتم: عندما أنهى الأهلي تعاقده مع حسام عاشور قال أن هذا الاحتراف واللاعب كبر، وبنفس الطريقة كان سيرحل رمضان فلماذا لا يفضل عرض بيراميدز، ويستفيد من تفوقه في الوقت الحالي.