شكرا لقرائتكم خالد مهدى: مصطفى البدرى عقده ممتد لـ4 مواسم مع الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مصطفى البدرى لاعب الفريق المعار لفريق أسوان يرتبط بتعاقد ممتد مع الإنتاج لمدة أربعة مواسم.

وأكد مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعاقدنا مع مصطفى البدرى بعد رحيله عن الأهلى وقررنا إعارته لزهرة الجنوب لمدة موسم واحد حتى يشارك بصفة مستمرة ويكتسب الخبرة اللازمة التى تؤهله للمشاركة مع الانتاج، ونتابع مستواه مع أسوان بصفة مستمرة لتقييمه قبل نهاية الموسم الجارى، وسعداء للغاية بالمستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الفترة الأخيرة".

ويخضع اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبلة على استاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ومن جانبه، أكد مصطفى البدرى أن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق منحه حريته الكاملة فى مباراة الأهلى التى أقيمت ضمن مباريات الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية، وقال البدرى خلال تصريحاته التليفزيونية: "خضت مباراة الأهلى بحماس كبير، وكنت أسعى أن نقدم نتيجة إيجابية.

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وتابع أن الأهلى تعاقد معه الموسم الماضى من أسوان فى صفقة تبلغ 3 ملايين جنيه، ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا، وأردف أن علاء ميهوب وعدلى القيعى هم أصحاب قرار التعاقد معه منذ أن كان فى أسوان.

وأضاف البدرى أنه كان يتمنى أن يحصل على فرصة مع الفريق الأول فى الأهلي، ولكن فى بداية الموسم رحلت عن الفريق فى صفقة انتقال حر للإنتاج الحربى، وأتم أنه تمت إعارته من الانتاج الحربى لأسوان فى يناير الماضى".