شكرا لقرائتكم شوبير : رمضان صبحي انفصل عن نادر شوقي وأصبح له وكيل جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس جديدة فى أزمة رحيل رمضان صبحى لاعب هيدرسيفيلد الانجليزى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لما كلمت رمضان صبحى أفهم منه سبب رحيله عن الاهلى قالى أنه زعلان أن الاهلى دفع مبالغ كبيرة فى شراء حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ، ورديت عليه قولتله وأنت مالك يابنى بالشحات وطاهر ، من حق أى فريق يدعم صفوفه والأهلى مقصرش معاك رغم أن اشترى لاعيبة كتير بس بردو قدملك العرض الاغلى فى تاريخ القلعة الحمراء">

ويضيف شوبير:"رمضان صبحى كان بيكلمنى وبجواره شريف إكرامى ، وقالى ياكابتن أنا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب عشان أبلغه أنى هلعب لبيراميدز خاصة أنه قعد معايا وهو مش بيقعد مع اللاعيبة خالص بشكل منفرد إلا لما بيجتمع معانا فى النادى كلنا ، وللاسف مردش عليا فكلمت أمير توفيق بلغته انى خلصت فى بيراميدز بنسبة 80 %".

وتابع شوبير:"ياجماعة نادر شوقى انفصل عن رمضان صبحى ، ورمضان أصبح ليه وكيل جديد هو على صقر وهو للى ميعرفش "أبن خالة نادر شوقى" ، وبقول للأهلاوية مش عايزين هجوم وتجريح نقفل الملف ونفتكر أى لحظة حلوة للاعب فى النادى".

وأكمل شوبير:"هيدرسيفيلد الانجليزى لن يعاقب رمضان صبحى لانه عايز يبيعه ويستفيد بالفلوس من الاخر ، وسر تأخير إعلان انتقال رمضان لبيراميدز هو رغبة الناديين فى حسم الصفقة بأعلى عرض سواء للنادى الانجليزى وبأقل قيمة مناسبة لبيراميدز ، مسألة وقت وشطارة فى التفاوض بس".

وأعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن انتهاء علاقته برمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، وذلك بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، مفضلاً الانتقال إلى نادي بيراميدز، وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على تويتر "اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

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كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف.كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس جديدة فى أزمة رحيل رمضان صبحى لاعب هيدرسيفيلد الانجليزى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لما كلمت رمضان صبحى أفهم منه سبب رحيله عن الاهلى قالى أنه زعلان أن الاهلى دفع مبالغ كبيرة فى شراء حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ، ورديت عليه قولتله وأنت مالك يابنى بالشحات وطاهر ، من حق أى فريق يدعم صفوفه والأهلى مقصرش معاك رغم أن اشترى لاعيبة كتير بس بردو قدملك العرض الاغلى فى تاريخ القلعة الحمراء">

ويضيف شوبير:"رمضان صبحى كان بيكلمنى وبجواره شريف إكرامى ، وقالى ياكابتن أنا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب عشان أبلغه أنى هلعب لبيراميدز خاصة أنه قعد معايا وهو مش بيقعد مع اللاعيبة خالص بشكل منفرد إلا لما بيجتمع معانا فى النادى كلنا ، وللاسف مردش عليا فكلمت أمير توفيق بلغته انى خلصت فى بيراميدز بنسبة 80 %".

وتابع شوبير:"ياجماعة نادر شوقى انفصل عن رمضان صبحى ، ورمضان أصبح ليه وكيل جديد هو على صقر وهو للى ميعرفش "أبن خالة نادر شوقى" ، وبقول للأهلاوية مش عايزين هجوم وتجريح نقفل الملف ونفتكر أى لحظة حلوة للاعب فى النادى".

وأكمل شوبير:"هيدرسيفيلد الانجليزى لن يعاقب رمضان صبحى لانه عايز يبيعه ويستفيد بالفلوس من الاخر ، وسر تأخير إعلان انتقال رمضان لبيراميدز هو رغبة الناديين فى حسم الصفقة بأعلى عرض سواء للنادى الانجليزى وبأقل قيمة مناسبة لبيراميدز ، مسألة وقت وشطارة فى التفاوض بس".

وأعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن انتهاء علاقته برمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، وذلك بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، مفضلاً الانتقال إلى نادي بيراميدز، وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على تويتر "اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف.