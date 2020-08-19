برشلونة يستكمل إعادة الهيكلة بإقالة أبيدال

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مدريد: أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الثلاثاء إقالة مديره الرياضي الفرنسي اريك ابيدال من منصبه بعد يوم فقط من إقالة المدرب كيكي سيتيين، عقب الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني.

وجاء في بيان على موقع النادي الكاتالوني "أف سي برشلونة واريك ابيدال توصلا الى اتفاق لإنهاء العقد الذي جمع الطرفين".

ويأتي هذا القرار ضمن إعادة الهيكلة الواسعة للفريق والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة بعد موسم شهد تخبطات في الادارة، انتهى بتنازل برشلونة عن لقب الدوري المحلي للغريم ريال مدريد وخروجه من ربع نهائي المسابقة القارية بنتيجة مذلة 2-8 امام العملاق البافاري.

وهو الموسم الاول الذي ينهيه برشلونة من دون أي لقب منذ عام 2007.

لعب ابيدال مع برشلونة بين عامي 2007 و2013 وحقق معه لقب دوري الابطال مرتين، في فترة عانى خلالها من مشاكل صحية وخضع لعملية زرع كبد.

وتم تعيين الدولي الفرنسي السابق الذي خاض 67 مباراة مع منتخب الديوك، مديرا رياضيا في برشلونة في يونيو 2018.

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وقد تعرض ابيدال للانتقادات لطريقة تعامله مع المدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي أقيل في يناير الفائت. إذ زار وبعض المسؤولين في النادي تشافي هرنانديز مدرب السد القطري الحالي ليعرضوا عليه منصب المدير الفني حين كان لا يزال فالفيردي في منصبه، الا ان تشافي رفض العرض.

وألقى أبيدال اللوم على اللاعبين في مسألة إقالة فالفيردي، مما أثار رد فعل غاضب من نجم النادي الارجنتيني ليونيل ميسي الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية.

ونشر ميسي منشورا عبر حسابه على انستاغرام دعا فيه ابيدال الى "تحمل مسؤولية قراراته" و"كشف الاسماء".

وبعد إقالة سيتيين الاثنين، وعد النادي بـ"تغييرات عميقة"، حيث أشار الى ان "الامر يتعلق بأول قرار يتم اتخاذه بخصوص إعادة الهيكلة الواسعة للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم باتفاق مع الإدارة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الكشف عن اسمه في الأيام القليلة المقبلة".

وحقق سيتيين 16 انتصارا، اربعة تعادلات وخمس هزائم في 25 مباراة اشرف عليها في جميع المسابقات.