ميركاتو الكبار.. مفاجأة مرتقبة.. بيرلو وثورة التصحيح في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

الدوري ليس كافيًا للبقاء في يوفنتوس، ففي الموسم الماضي تولى ماوريسيو ساري القيادة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، لكن المهمة لم تكتمل فالأسباب كثيرة نتائج دون مستوى وإقصاء أوروبي رغم الإمكانيات الفنية للفريق.

في النهاية رحل ساري بعد خروج اليوفي من دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، ليكتفي عملاق مدينة تورينو بالفوز بلقب الكالتشيو للموسم التاسع على التوالي.

إدارة يوفنتوس برئاسة المالك أندريا أنييلي لم تنتظر كثيرًا في تحديد بديل ساري ليتم الاستعانة بنجم الفريق السابق أندريا بيرلو ليتولى القيادة الفنية للفريق صاحب القميص "الأبيض والأسود" أملاً في عودة المستوى المعهود إلى جانب مواصلة الهيمنة في إيطاليا والعودة للتتويج أوروبيًا.

"الخليج 365" تواصل مع عدد من الصحفيين للحديث عن مستقبل اليوفي سواء من حيث الصفقات المحتملة لفريق "السيدة العجوز" وأبرز الأسماء المرشحة للرحيل قبل بداية الموسم الجديد.

- البداية برازيلية:

أولى صفقة يوفنتوس والتي كانت قبل ولاية بيرلو بفترة قصيرة بانضمام البرازيلي آرثر ميلو من صفوف برشلونة مقابل رحيل لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.

نيكولا بلايس صحفي "كالتشيو ميركاتو" كشف أن يوفنتوس لديه عدة أهداف خاصة أن خطط بيرلو الفنية ستكون مختلفة عن ساري.

وأضاف :"يوفنتوس يضع عدة مهاجمين ضمن أهدافه لعل أبرزهم ألكسندر لاكازيت وأريك ميليك وراؤول خيمينيز".

وتابع :"بيرلو يرغب أيضًا في تدعيم وسط الملعب حيث يقع اهتماماته على رودريجو دي بول لاعب فريق أودينيزي ولاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي".

في المقابل، يتوقع جيانكارلو رينالدي الصحفي بموقع "فوتبول إيطاليا"، أن يوفنتوس يسعى لاستغلال وضع برشلونة المادي لضم الثنائي الهجومي لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

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وأيّد رينالدي ما قاله نيكولا بلايس حول رصد اليوفي لضم أحد من الثلاثي الهجومي :"ألكسندر لاكازيت وأريك ميليك وراؤول خيمينيز".

- من يرحل؟:

يوفنتوس فور نهاية الموسم أعلن عن أولى الراحلين من صفوفه وتحديدًا لاعب وسط الفرنسي بليز ماتويدي بعد ثلاثة مواسم قضاها منذ انتقاله من صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

فيليبو كونتيسيلو الصحفي بجريدة "لاجازيتا ديلو سبورت" قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن إدارة يوفنتوس تخطط للاستغناء عن ما يقرب من سبعة لاعبين بداية من جونزالو هيجواين، دوجلاس كوستا، فيديريكو بيرنارديسكى، ماتيا دي تشيليو، دانييلى روجاني، سامي خضيرة وآرون رامسي".

وأضاف صحفي "لاجازيتا" والمقرب من فريق يوفنتوس، أن بيرلو يريد إجراء ثورة من حيث تشكيل الفريق في الموسم الجديد خاصة أن هناك عدد من اللاعبين لم يشكلوا الإضافة مع الفريق خلال الموسم الماضي.

- مفاجأة بيرلو:

رغم تخطيط بيرلو للاستغناء عن سبعة لاعبين من قوام فريقه إلا أنه قد يفتح الباب أمام نجم الفريق باولو ديبالا للرحيل في الصيف الحالي على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.

صحفي "لاجازيتا" فيليبو كونتيسيلو، كشف أن بيرلو لا يريد ديبالا في صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه أعطى للإدارة الضوء الأخضر حول رحيل الأرجنتيني.

وأوضح، أن عقد ديبالا سينتهي فقط بعد عامين الأمر الذي سيجعل الإدارة سترحب ببيعه خشية لتخفيض سعره إذا استمر، مشددًا أن مسئولي اليوفي يرغبوا في تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع ديبالا.