الخليج 365 يتتبع (6).. كيف تفاجأ شريف إكرامي بمفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

"الجهاز الفني للأهلي يشكر شريف إكرامي ويستبعده من حساباته الفنية حتى نهاية الموسم"، كان هذا منشوراً على شريط أخبار قناة الأهلي، عصر يوم الأحد 16 أغسطس الجاري، ليضع نهاية لقصة حارس الأهلي مع ناديه.

وهو القرار الذي جاء مفاجئاً بعدما سمح الأهلي ـ عبر بيان رسمي صادر عنه في مارس الماضي ـ باستمرار شريف إكرامي حتى نهاية الموسم في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، رغم إعلانه نيته الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل 2020/2021.

شريف إكرامي، كان قد نشر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يوم 2 فبراير الماضي 2020، يرفع الحرج عن النادي الأهلي بخصوص استمراره ـ بحسب ما أورد ـ ، معللاّ ذلك برغبته في التواجد بالملاعب، لمزيد من التفاصيل..

توقيت وتغيّر موقف النادي الأهلي بخصوص استمرار شريف إكرامي بصفوفه حتى نهاية الموسم ربطه البعض برفض "زوج شقيقته" وزميله بالنادي رمضان صبحي عرض الأهلي لشرائه من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي وما يُثار عن تدخله لانتقاله لصفوف بيراميدز.

ولكن هل تدخل شريف إكرامي ـ الذي تُثار الأقاويل حول انتقاله لبيراميدز ـ في تحول وجهة رمضان صبحي ـ بصفته ولقربه منه كما يُشاع ـ من الاستمرار بصفوف الأهلي لقبول عرض بيراميدز؟.. هذا هو مضمون الحلقة السادسة من سلسلة #الخليج 365_يتتبع.

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مصدر مطلع على مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي وهدرسفيلد، أكد ما ورد في بيان الأهلي، الصادر في 12 أغسطس الجاري بإشارته في حديثه لمصراوي، إلى أن مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي بدأت شفوياً بين الأطراف الثلاثة في أبريل الماضي 2020؛ حيث جمع اللاعب جلسة مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء وأخبره اللاعب بأن رغبته هي الاستمرار بصفوف الفريق مادام لم يصله عرضاً أوروبياً وهو ما لاقى قبولاً بين الجميع.

المصدر ذاته أوضح لمصراوي، أن كل الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه، حتى مطلع شهر أغسطس بظهور علي صقر، صديق رمضان صبحي، مرة أخرى وتحدثه مع اللاعب بخصوص إمكانية إحضار عروضاً خارجية له.

علي صقر، نفسه كان قد ظهر في حلقة تليفزيونية عبر مداخلة ببرنامج الماتش للزميل هاني حتحوت، يوم 8 أغسطس الجاري، أوضح أنه كان قد تحدث مع رمضان قبل بطولة أمم أفريقيا للشباب بخصوص إحضار عروضاً له ولكن اللاعب شدد على تركيزه مع المنتخب والأهلي قبل أن يُشير خلال الحلقة إلى إحضاره عروضاً من أوروبا وآسيا للاعب بعدما سمح له بذلك.

الخليج 365 علّم أن شريف إكرامي تحدث قبل ذلك مع مدير التعاقدات في الأهلي، أمير توفيق، مطالباً إياه بضرورة حسم مفاوضات التجديد مع رمضان صبحي قبل هدرسفيلد كما علّمنا أيضاً أن مسؤولين في بيراميدز كانوا قد تحدثوا مع شريف إكرامي بخصوص ضم رمضان صبحي في وقت سابق بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ولكنه رفض الحديث في الأمر.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أشار لمصراوي، إلى أن مجلس الإدارة أرسل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس أول خطاباته لشراء اللاعب ولكن رمضان فضّل إرجاء حسم الصفقة بعد تلقيه عروضاً.

وهو ما أكده الأهلي عبر بيان رسمي صادر عنه يوم 12 أغسطس؛ حيث أوضح مدير التعاقدات، أمير توفيق، أن اللاعب أخبره بموافقته على العرض الذي تقدم بيراميدز به له ولن يستمر بصفوف فريقهم.