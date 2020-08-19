"لو مكانه لاخترت الأهلي".. الحضري يوجه نصيحة لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه عصام الحضري الحارس الأسطوري للمنتخب المصري السابق، نصيحة لرمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي بعد موقفه مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

الحضري قال في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" :"أنا لو مكان رمضان صبحي وتلقيت عرضًا كبيرًا من الناحية المادية من جانب نادي بيراميدز سأختار الأهلي لأنني أشعر بالموقف الآن".

وتابع :"كان على رمضان صبحي اختيار الأهلي لأنه لاعب لا يزال صغيرًا في السن والمستقبل أمامه".

وواصل :"وضع رمضان صبحي يختلف عن أحمد فتحي رغم أنني نصحت فتحي بالبقاء في صفوف الأهلي، لكن فتحي كان لديه وجهة نظر خاصة أن مدة عقده مع بيراميدز أفضل من الأهلي".

وأكمل الحارس المونديالي لمنتخب مصر :"رمضان سنه صغير وأمامه فرصة للاحتراف مرة أخرى إذا كان قرر البقاء في الأهلي لمدة ثلاث سنوات".

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وأنهى :"إذا تم اختياري الآن سأختار الأهلي لأنني أشعر بالموقف بعد رحيلي، لكن رحيلي عن الأهلي كان بسبب الاحتراف وبعض المشاكل".

وشهدت الفترة الماضية إعلان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وجود رغبة من جانب رمضان صبحي للانتقال لصفوف بيراميدز بعدما لعب صاحب الـ23 عامًا على سبيل الإعارة في صفوف الفريق الأحمر.

وحاول الأهلي الحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية قبل أن يرفض الأخير الاستمرار مفضلاً الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل.

نادي بيراميدز أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس الماضي، أعلن من خلاله مدير التعاقدات عمرو بسيوني أن ناديه بدأ في مفاوضات مع هدرسفيلد للحصول على خدمات رمضان.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل للأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 مقابل 800 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها هدرسفيلد، ثم تجددت الإعارة مطلع الموسم الحالي مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.