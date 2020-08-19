تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات غاية في الأهمية اليوم الأربعاء خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
الحدث هو لقاء بايرن ميونيخ وأولمبيك ليون ضمن منافسات دور نصف النهائي، حيث تأهل الفريق البافاري للمربع الذهبي بالفوز الكاسح الذي تحقق على حساب برشلونة بنتيجة (8-2).
في المقابل، واصل ليون مفاجآته بإقصاء كبار القارة بعد يوفنتوس في دور ثمن النهائي ثم مانشستر سيتي.
وكان باريس سان جيرمان الفرنسي حجز البطاقة الأولى للعبور للدور للنهائي بعد الفوز على لايبزيج بنتيجة (3-0).
وفي مسابقة دوري We المصري يواجه الإسماعيلي منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الـ20.
أما في مسابقة الدوري المغربي فيلعب المتصدر الرجاء البيضاوي أمام الفتح الرباطي ضمن حسابات الأسبوع الـ23.
وكانت مباراة الرجاء الأخيرة أمام سريع وادي زم تأجلت بسبب ظهور حالات فيروس كورونا بين خصم الفريق البيضاوي.
ويُعد الرجاء منافس الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب الإسماعيلي في البطولة العربية (كأس محمد السادس للأبطال للأندية).
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:
- دوري أبطال أوروبا:
بايرن ميونيخ × ليون.. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
- دوري We المصري:
الإسماعيلي × وادي دجلة .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.
- الدوري المغربي:
الفتح الرباطي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
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