رياضة | ميدو يتجمل: أشجع المقاصة مثل الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يتجمل: أشجع المقاصة مثل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق عن حبه لفريق مصر المقاصة، مشيرا إلى أن تشجيعه للنادي الفيومي لا يقل عن تشجيع الزمالك.

وأوضح أنه كان يشجع فريق مصر المقاصة خلال مواجهة الجونة أمس الثلاثاء، والتي انتهت لصالح الفريق الفيومي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري.

وتابع ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نجاح كابتن إيهاب جلال مع المقاصة هذا الموسم هو نجاح لي، وأُشجع المقاصة مثل تشجيعي للزمالك، وسعيد بما يُقدمه هؤلاء اللاعبين الذين عملت معهم".

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وأبدى ميدو سعادته بعودة محمد إبراهيم إلى 60% من مستواه، مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات رائعة.

واستكمل: "واجهت سوء حظ غريب مع المقاصة عندما كنت مدربا وسعيد للغاية بتألق الفريق وكنت أشجعه أمام الجونة كأني أشجع الزمالك".