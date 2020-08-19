رياضة | مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي أن فريقه سيظهر كجبل كبير يصعب تخطيه في مباراتهم أمام بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جارسيا خلال المؤتمر الصحافي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب جوزيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية، أنه رغم الأفضلية الواضحة للفريق البافاري بالنظر للإحصائيات المذهلة، إلا أن لاعبيه أمامهم فرصة لتحقيق نتيجة طيبة تسمح لهم بالتأهل لمباراة حسم اللقب.

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وقال: "نحن قادرون على فعل أي شيء بهذه المجموعة، إحصائيات البايرن مذهلة، ولكن لا يجب أن نتوقف أمامها كثيراً، حظوظنا أقل منهم في التأهل، ولكنها موجودة".

وأضاف صاحب الـ56 عاماً، أن فريقه قادر على فرض أسلوبه داخل المستطيل الأخضر، مؤكداً أنه من المهم أن يثق كل لاعب في زملائه الآخرين حتى يستطيعوا مواجهة الفريق البافاري.

وتابع: "أعتقد أن الفرق التي تواجهنا تبدأ في التفكير في أننا لسنا فريقاً صغيراً، يجب أن يمنحنا إنجاز مباراتي ثمن النهائي ودور الثمانية ثقة أكبر، ويجعلنا ندرك أننا قادرون على تحقيق أشياء كبيرة".