رياضة | ميدو يطالب بـ50 % ضرائب على "أثرياء" الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يطالب بـ50 % ضرائب على "أثرياء" الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق عن موقفه من تفعيل قرار البرلمان المصري، الخاص بعقود اللاعبين التي تزيد عن 20 مليون جنيه مصري.

ونوه على ضرورة تفعيل هذا القرار الذي يتضمن الحصول على ضرائب من اللاعب الذي يزيد عقده عن 20 مليون جنيه.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، " اللاعبون في فرنسا الذين يحصلون على أكثر من مليون يورو، بيتم تطبيق عليهم ضرائب 75%".

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وتمنى ميدو تفعيل قرار البرلمان في الكرة المصرية بأن أي لاعب عقده يزيد عن الـ20 مليون، يطبق عليه ضرائب فوق الـ50 و60%، مضيفًا: "الدولة لابد أن تستفيد من هذه الأرقام، وترد الفلوس للمواطن الغلبان في تطوير حياته".

وتابع، "لايوجد لاعب في المغرب عقده أكبر من 250 ألف دولار (5-6 مليون جنيه)، وعلى الرغم من ذلك هناك 3 أندية مغربية في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم".

وواصل، "أكثر 3 فرق في إفريقيا لديهم قوة تسويقية الآن بسبب الصفقات الكبيرة التي يعقدونها هم الأهلي والزمالك وبيراميدز وهناك أموال كثيرة يتم صرفها على وكلاء اللاعبين آخر 3 أو 4 سنوات وبالأرقام وكذلك بورق موثق من اتحاد الكرة".