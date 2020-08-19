رياضة | أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق مع رمضان صبحي على خلفية أزمته الأخيرة مع الأهلي بعدما أبلغ إدارة الأحمر برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وسرد ميدو التفاصيل الكاملة للحديث الذي جمعه بلاعب هيدرسفيلد، رمضان صبحي، خلال برنامجه أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار.

وقال ميدو: "في منتصف شهر مارس عقد رمضان صبحي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأكد رمضان أنه يحلم بالاحتراف مجددا خاصة بعد الظهور بشكل جيد في أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وتابع: "رئيس النادي الأهلي قال لرمضان إنه في حال تلقى عرضا احترافيا مميزا سيسمح له بالرحيل وإذا لم يأت العرض المميز سيبقى في الأهلي وسوف ينجح الأهلي في شرائه من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي".

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وأوضح أن رمضان صبحي شعر في هذا التوقيت أن نادر شوقي وكيله يلعب لصالح الأهلي بسبب علاقته بمسؤولي الأحمر ولهذا لم يجلب عرضًا احترافيًا مميزًا.

وأشار إلى أن رمضان تحدث مع نادر هاتفيا وعبر عن غضبه من ذلك بسبب عدم توفير له عرض احترافي فضلا عن شعوره بأن نادر يعمل لصالح الأهلي رغم أن دور كوكيل لاعبين أن يجلب العروض المميزة له.

واستكمل: "وقام نادر بتبرير عدم وجود عروض بتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ووقتها رمضان اتجه لوكيل لاعبين آخر وطلب منه أن يجلب له عرضا احترافيا.. الوكيل قال له امنحني فرصة أسبوع وعلى أساس ذلك طلب رمضان من الأهلي تحديدا من أمير توفيق فرصة أسبوع للرد بشكل نهائي وحسم موقفه ورفض وقتها الخطيب الأمر ومنحه فرصة ساعة واحدة فقط الأمر الذي أغضب رمضان والذي قال إن هذا مستقبله وسيحدده بشكل مريح وليس في ساعة كما يطلب الخطيب".

وكشف أن الخطيب شعر أن رمضان صبحي يماطل ووقتها اللاعب حاول أن يتحدث مع الخطيب هاتفيا ولكنه لم يرد عليه، وعلى أساس ذلك أبلغ رمضان أمير توفيق بوجود عرض من بيراميدز وسيدرسه مثل باقي العروض.

واختتم: "أمير توفيق أبلغ الخطيب بذلك، لذا أمر رئيس النادي بنشر بيان رسمي يعلن من خلاله رغبة رمضان صبحي في الانتقال إلى بيراميدز، ومن هنا بدأت الأزمة ولكن الفجوة في البداية كانت بسبب نادر شوقي".