رياضة | تشكيل بايرن ميونيخ وليون المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل بايرن ميونيخ وليون المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره فريق ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام ليون على أرضية ملعب جوزيه ألفالادي، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام ليون

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش.

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خط الوسط: ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: سيرجي جنابري - توماس مولر - إيفان بريشيتش - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ليون المتوقع أمام بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: أنتوني لوبيش.

خط الدفاع: مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير.

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - حسام عوار - برونو جيمارايش - ماكسينس كاكيريه - ليو دوبويس.

خط الهجوم: موسى ديمبيلي - ممفيس ديباي.