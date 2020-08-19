الامارات | هيئة الرياضة تصدر دليل الضوابط الإحترازية لعودة الأنشطة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تصدر دليل الضوابط الإحترازية لعودة الأنشطة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نظمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل "عن بعد" شارك فيها عدد كبير من ممثلي الإتحادات الرياضية ، وبحضور الأمين العام المساعد للهيئة للشون الرياضية عبد المحسن الدوسري ، حيث ناقشت الورشة "دليل الضوابط الإحترازية لعودة الأنشطة الرياضية" في الدولة. .

يأتي الدليل ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي أتخذتها الهيئة العامة للرياضة خاصة التي تمثلت بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي .

Advertisements

وأكد عبد المحسن الدوسري خلال الورشة أن الدليل مُلزم للجميع من أجل سلامة القطاع الرياضي ، مضيفاً " االرغبة لعودة النشاط حاضرة ولكن يجب أن تكون بشكل مدروس لتفادي أي خسائر. "

واستعرض كل من عمر خلف و تامر عز الدين من إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة أهم المحاور التي وردت بدليل الضوابط الإحترازية لعودة الأنشطة الرياضية تحت عنوان "كيف تبدأ الإتحادات الرياضية بعودة الأنشطة" وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة ، كالضوابط والإجراءات العامة في حالات التعقيم وحالات الإشتباه في حالات مرضية ، كما تم شرح الحالات التي يُمنع فيها اللاعبون من ممارسة النشاط الرياضي والاجراءات التي تخص اللاعبين والمدربين وإجراءات ما قبل التدريب وما بعده ، وكذلك الإجراءات وضوابط عمل المنشآت الرياضية ، والتأكيد على الاتحادات بوضع ضوابطهم الخاصة لكل لعبة بناءً على الإجراءات الاحترازية لإتحاداتهم الدولية وخاصية كل لعبة من حيث احتكاك اللاعبين ببعض ومكان ممارسة هذه اللعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news