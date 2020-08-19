"لم أستطع توضيح موقفي للخطيب".. في أول تصريحات له.. رمضان صبحي يكشف كواليس أزمته مع الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، كواليس الحديث الذي دار بينه وبين رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، بشأن أزمة اللاعب الأخيرة ورغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز، لافتا إلى أنه لم يستطع توضيح موقفه لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، وشعوره بأن وكيله السابق نادر شوقي، منحاز لصالح النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "في منتصف شهر مارس عقد رمضان صبحي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأكد رمضان أنه يحلم بالاحتراف مجددا خاصة بعد الظهور بشكل جيد في أمم أفريقيا تحت 23 عاما".

وأضاف: "الخطيب قال لرمضان إنه إذا تلقى عرضا احترافيا مميزا سيسمح له بالرحيل وإذا لم يأت العرض المميز سيبقى في الأهلي وسوف ينجح الأهلي في شرائه من هدرسفيلد تاون الإنجليزي". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وتابع:"رمضان صبحي شعر في هذا التوقيت أن نادر شوقي وكيله يلعب لصالح الأهلي بسبب علاقته بمسؤولي الأهلي ولهذا لم يجلب عرضا احترافيا مميزا لرمضان، ووقتها رمضان تحدث مع نادر هاتفيا وقال له إنه غاضب من ذلك بسبب عدم توفير له عرض احترافي فضلا عن شعوره بأن نادر يعمل لصالح الأهلي رغم أن دور كوكيل لاعبين أن يجلب العروض المميزة له".

وأردف:"نادر برر عدم وجود عروض بتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ووقتها رمضان اتجه لوكيل لاعبين آخر وطلب منه أن يجلب له عرضا احترافيا والوكيل قال له امنحني فرصة أسبوع وعلى أساس ذلك طلب رمضان من الأهلي تحديدا من أمير توفيق فرصة أسبوع للرد بشكل نهائي وحسم موقفه رفض وقتها الخطيب الأمر ومنحه فرصة ساعة واحدة فقط الأمر الذي أغضب رمضان والذي قال إن هذا مستقبله وسيحدده بشكل مريح وليس في ساعة كما يطلب الخطيب".

وختم حديثه قائلا: "الخطيب شعر بأن رمضان صبحي يماطل ووقتها رمضان حاول أن يتحدث مع الخطيب هاتفيا ولكن الخطيب لم يرد على اللاعب فقال رمضان لأمير توفيق إنه لديه عرض من بيراميدز وسيدرسه مثل باقي العروض، فذهب أمير ليبلغ الخطيب الذي أصدر أوامر بنشر بيان رسمي يعلن من خلاله رغبة رمضان صبحي في الانتقال إلى بيراميدز، ومن هنا بدأت الأزمة ولكن الفجوة في البداية كانت بسبب نادر شوقي".