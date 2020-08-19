شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..محمود متولي مدافع الأهلي يجري جراحة الصليبي في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم ، الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس الأول في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعة أمس، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة، وفي ذات الوقت، طلب متولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات، ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد اليوم الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.

من ناحية اخرى، يبدأ فريق الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان مساء الأثنين فى الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، ويبدأ الأهلى مساء اليوم الإستعداد للقمة المرتقبة في الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى.

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وأبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ارتياحه لفوز فريقه على أسوان بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتها باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفوز مُهم فى رحلة الدفاع عن اللقب بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربى بهدف لمثله، وقال فايلر في تصريحات صحفية عقب اللقاء: تعرضنا لموقف صعب فى مباراة أسوان بسبب إصابة ثلاثة لاعبين هم محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو وأتمنى أن تكون هذه الإصابات بسيطة ولا نفقدهم طويلاً ، مُعلقاً: بالتأكيد تسببت هذه الإصابات فى إرباك حساباتنا الفنية خلال اللقاء.

وعن كثرة الأصابات في الاهلي ، قال المدرب السويسري: هذه هي كرة القدم ..لا توجد أسباب معينة.. طالما تلعب كرة القدم.. مُعرض لأن تتلقى إصابات بشكل مُستمر في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.

وأكمل: «دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات التي أربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، ولكننا نجحنا في مهمتنا»، وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجي في التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد في حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز الطبي سوف يجري فحصًا للاعبين المصابين للتأكد من جاهزية الجميع قبل وضع خطة الاستعداد المناسبة لخوض مباراة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري، رافضاً الكشف عن اللاعبين المُرشحين لتعويض الغيابات للإصابات، سواء دخول صالح جمعة قائمة مباراة الزمالك أو غيره ، مؤكداً أنه سيحاول تجهيز جميع الغير مُصابين للمباراة المرتقبة ذهنياً وبدنياً.