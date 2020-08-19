شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبلة على استاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وكشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفنى.

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال مهدي في تصريحات لـ"الخليج 365": نجهز مذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".

ويضيف مهدي: "اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهي تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لا يرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".

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وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري ، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 14 ، وفي الدقيقة 58 طالب باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر في وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.

الإثارة التي شهدتها المباراة لم تُغير من واقع انتصار المقاولون على الإنتاج، وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.

وكانت آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.