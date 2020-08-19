شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عمرو زكى يهدى الزمالك بطولة كأس مصر عام 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نادى الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة فى تاريخه، إلا أن لقب موسم 2008، لا ينساه الجماهير البيضاء من الذاكرة مطلقا حتى الآن.

منذ ما يقرب من 12 عاما وتحديدا فى يوم 25 مايو 2008، استطاع الفريق الأبيض التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادى إنبى بهدفين مقابل هدف.

استطاع عمرو زكى مهاجم نادى الزمالك إحراز هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 35 بعد مراوغة رائعة لمدافعى إنبى، ليضعها بيساره على يمين حارس مرمى إنبى عامر عامر ليتوج الزمالك بطلا لكأس مصر.

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