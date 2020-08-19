شكرا لقرائتكم خبر عن %74 من قراء الخليج 365 يتوقعون عدم مساهمة تدعيمات بيراميدز في حصد بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 74% من قراء الخليج 365، ممن شاركوا في استطلاع بشأن مساهمة التدعيمات الجديدة لنادي بيرميدز في حصد البطولات، عدم تسبب الوجوه الجديدة في وصول الفريق لمنصات البطولات.

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وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن مدى مساهمة التدعيمات الجديدة من اللاعبين التي نجح فيها فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، في حصد الفريق للبطولات، وكانت النتيجة، تصويت 26% بتأييد هذا الرأي، بينما رأى 74% أن الوجوه الجديدة لنادي بيراميدز لن تساعد الفريق في الحصول على بطولات.

وكان نادي بيراميدز قد نجح في التعاقد مع جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للنادي الأهلي، رمضان صبحي، في صفقة أحدثت ضجة في الشارع الكروي المصري، فيما تنعقد الآمال في الفريق على مساهمة الوجوه الجديدة في حصد النادي لأول بطولاته، سواء في الدوري أو كأس مصر، أو البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يلعب فيها بيراميدز.