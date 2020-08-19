شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يبحث عن تصحيح المسار المحلى أمام دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام حيث يواجه الاسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساءاً على ستاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الأصفر في الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا في صفوفه ويقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة في وقت لاحق .

كان أخر ظهور للإسماعيلى بالمسابقة المحلية في 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف الدوري ، فيما فاز وادى دجلة على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش في البطولة المحلية ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.

فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لتسجيل انتصاره الثانى على التوالي مع فريقه حيث قاد الفريق الدجلاوى في مباراتين خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام وادى دجلة مكون من: "محمد مجدي ، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة ابراهيم، أحمد أيمن ، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة ، وجيه عبد الحكيم".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد عبدالمنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطي، عمرو صلاح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام، أحمد شريف".