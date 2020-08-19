شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فاولر يشكو ناديه برزبين رور الأسترالى للفيفا بعد إقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لجأ روبى فاولر مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إلى الفيفا، للشكوى من تعرضه للفصل التعسفى من جانب ناديه السابق برزبين رور الأسترالى، خلال أزمة فيروس كورونا.

وسافر فاولر ومساعده تونى جرانت إلى إنجلترا عند توقف الدورى الأسترالى فى مارس الماضى بسبب تفشى العدوى حول العالم، ثم أعلن النادى رحيله عن صفوفه فى يونيو الماضى.

ووصف مهاجم برزبين، روى أودونوفان، مدربه السابق فاولر بأنه «أنانى بعض الشىء» لعدم عودته إلى عمله عند استئناف مباريات الدورى الأسترالى، وهو ما أغضب فاولر كثيرا كما يبدو.

ونقلت صحيفة سيدنى مورنينج هيرالد، عن فاولر قوله هذا الأسبوع «كثير من الناس لديهم آراء عنى، لكن الأمر الوحيد البعيد عنى هو الأنانية». وتابع «كانت لدى مهمة وكنت أريد استكمالها، ولم أحصل على فرصة للعودة والعمل. بالتأكيد أنا لست أنانيا ولم أهرب من المسؤولية».

وأضافت الصحيفة الأسترالية أن فاولر (45 عاما) لجأ إلى مؤسسة محاماة فى سيدنى، كما قدم شكوى إلى الفيفا طالبا التعويض.

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